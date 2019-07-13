القبض على سائح قبل التقاط صور إباحية عند سفح الهرم

ألقى أفراد الأمن بمنطقة آثار الهرم، القبض على أحد الزائرين الأجانب، أثناء قيامه بخلع ملابسه، تمهيدا لالتقاط صور إباحية له.

وقال أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار منطقة أهرامات الجيزة، في تصريحات إلى "الوطن"، إن الواقعة حدثت في تمام الساعة 4 من عصر اليوم، قبيل موعد إغلاق المنطقة الأثرية، وتم اصطحاب الزائر الأجنبي إلى قسم شرطة الهرم، حيث تم تحرير محضر له بالواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول الخاص به.

وأشار محيي الدين إلى أنه سيتم إحالة السائح، إلى النيابة العامة، لارتكابه هذا الفعل المخالف للأعراف والقوانين المصرية.