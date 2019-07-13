انتقد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجارة السيارات، قرار مجلس الوزراء بتحديد 3 أشهر حد أقصى لنقل ملكية السيارات، حيث ذكر أن هذا القرار سيحدث ضررًا كبيرًا للمستهلك والتاجر خاصة في سوق السيارات المستعملة.

وأوضح أن تجارة السيارات المستعملة مهددة بالتوقف بسبب هذا القرار، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم".

وأكد أبو المجد، أن رسوم نقل الملكية شهدت زيادة كبيرة جدًا خلال العام الماضي، حيث إن رسوم نقل الملكية ما بين ضريبة ورسوم وتأمين إجباري يتخطى أرباح السيارة الأمر الذي يهدد تجارة السيارات المستعملة بالتوقف.

وأشار إلى أن هامش ربح تاجر السيارة المستعملة بالنسبة للمصروفات التي ينفقها في نقل الملكية، تلاشت مع قرار تحديد الـ3 أشهر كحد أقصى لنقل الملكية.

وأكد رئيس رابطة تجارة السيارات، أنه يجب أن تكون مدة النقل غير محددة المدة.