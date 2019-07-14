نصح الدكتور فاروق الحكيم رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، المواطنين بضرورة استخدام اللمبات الموفرة للكهرباء، قائلا: "رغم أن سعرها مرتفع نسبيًا إلا أنها توفر نسبة تصل إلى 60% من استهلاك الكهرباء، وذلك خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة"، الذي يعرض على شاشة "CBC".

وأضاف "الحكيم"، أن أكثر الأجهزة شيوعًا واستخدامًا في فصل الصيف هو جهاز "التكييف"، موضحًا أنه لا يمكن أن لا نستخدم التكييف، ولكن لا بد من استخدامه بتوازن وشروط معينة، وهو إغلاق النوافذ والأبواب، وهو ما يقلل من فترة تشغيله، ويقلل من درجة حرارة التكييف.

وأشار إلى أنه لا بد من استخدام التكييف، خاصة في ظل تغير المناخ في مصر، بترشيد وإحكام غلق الأبواب والنوافذ للحفاظ على البرودة بشكل أطول وتقليل فترة تشغيله.

وأوضح أن ترشيد استهلاك الكهرباء يوفر استثمارات بمبالغ كبيرة، وعملة صعبة يمكن الاستفادة بها بشكل أمثل، مؤكدًا أن الشعب المصري اعتاد على الاستهلاك فقط ولم يتعلم ثقافة الترشيد.

وتابع ساخرًا: "مفتاح الكهرباء له استخدامين الفتح والإغلاق، إلا أن كثيرين يستخدمونه استخدامًا واحدًا فقط".