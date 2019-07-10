قال المهندس محمد عبدالحكم، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنه تم تطوير منظومة الشحن للعدادات مسبوقة الدفع بشراء 203 ماكينات شحن خاصة بالمقرات وتطوير 12 فرعاً من فروع الشركة فى «كفر الزيات، منوف، سمنود، تلا، قها، قطور، السنطة، أشمون قرى ومدن، مركز بنها، بسيون وبركة السبع».

وأضاف «عبدالحكم»، فى بيان اليوم، أنه تم تحرير 5631 محضراً، وتحصيل ما يقرب من 4229 محضراً بقيمة تصل إلى نحو 9٫6 مليون جنيه حتى أول شهر يوليو الجارى، لافتاً إلى زيادة معدلات التحصيل بالنسبة لمؤشرات التحسن فى الخدمة المقدمة للجمهور.

وأكد انخفاض الأعطال خلال شهر أبريل 2019 إلى 35 عطلاً على مستوى الشركة بمدة انقطاع 41 ساعة مقارنة بشهر أبريل 2018 بعدد 47 عطلاً بمدة انقطاع 75 ساعة بنسبة تحسُّن تتخطى نحو 45% فى فترة الانقطاع على مدار العام.

وأوضح أنه تم اعتماد 150 مليون جنيه للخطة الاستثمارية الذاتية للشركة للعام المالى 2018/2019 وتم الانتهاء من تنفيذ عمليات بـ138 مليون جنيه بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 92%، لافتاً إلى اعتماد 1.9 مليار جنيه للخطة الطموحة وتم تنفيذ عمليات بـ1643 مليون جنيه بنسبة تنفيذ تصل إلى 83,5%.

"عبدالحكم": اعتماد 172 مليون جنيه لتحويل الخطوط الهوائية أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية

وأكد أنه تم اعتماد 172,91 مليون جنيه لتحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية وتم الانتهاء من تنفيذ 133 عملية بقيمة 147,9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ تصل إلى 85,5%، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائى لـ703 مشروعات بإجمالى تكلفة 301,8 مليون جنيه بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 140,4%.