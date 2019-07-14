اتهم الكاتب عمر طاهر، وزارة الثقافة بالاستيلاء على اسم كتابه "صنايعية مصر"، بعدما أطلقت الوزارة مبادرة اسمها "صنايعية مصر"، رغم صدور كتابه قبل إطلاق المبادرة بعامين تقريبًا، موضحًا أنه كتب على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" انتقادًا على ما حدث ولكنه لم يتلق حتى الآن رداً من أي جهة.

وأضاف "طاهر"، خلال استضافته ببرنامج " المساء مع قصواء"، الذي يُعرض على قناة "TEN"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر تفتقر إلى وجود قوانين واضحة ورادعة لتزوير الكتب وملاحقة المزورين، موضحًا أن وزارة الثقافة هي الجهة التي من المفترض أن يلجأ إليها الكاتب كي تحمي حقوقه الفكرية، لكن الأزمة أن الوزارة هي الجهة المضادة في هذه الحالة، على حد تعبيره.

وقال طاهر إن الأزمة أثرت على كتاب كثيرين وأجبرت بعضهم على التوقف عن الكتابة وحرمت البعض الآخر من حقوقه المادية، ما فرض ظروفا صعبة ومعناها قاسيا على الكاتب في مصر.