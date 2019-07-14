عاجل.. قتيل و3 مصابين في حادث على محور "30 يونيو"

لقيت امرأة مصرعها وأصيب 3 آخرون، السبت، في حادث تصادم بين سيارتين على محور 30 يونيو الجديد (الطريق السريع بورسعيد- الإسماعيلية).

تلقى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من هيئة الإسعاف في بورسعيد يفيد بوصول سيارات الإسعاف فور تلقيها بلاغاً بتصادم سيارتين إلى مكان الحادث لإخلاء الموقع من المصابين.

واستقبل مستشفى المبرة كلاً من (يوسف صبري أرمانيوس- 41 عاماً) مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ، و(محسن صبري أرمانيوس- 47 عاماً) مصاب بجرح في فروة الرأس طوله 3 سم واشباه ما بعد الارتجاج، و(كريم محمد مصطفى- 24 عاماً) مصاب بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

وتمَّ نقل (نزهة ملقى عبيد- 65 عاماً) جثة هامدة إلى مشرحة الحميات وأمر مدير الأمن بالتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة ولحين التصريح بالدفن واستكمال التحريات.