أصدر الفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرار بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1987 والخاص بشأن المستويات الطبية للخدمة العسكرية بالقوات المسلحة.

وتضمن القرار استبدال نصي أولا والشطرة الثالثة عشرة من الفقرة "أ" من تاسعا من المادة الثانية من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 44 لسنة 1987، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 203 لسنة 1989، والقرار الوزاري رقم 205 لسنة 1993 .

وأشار التعديل في مقياس الصدر والطول حيث تضمن القرار استبعاد من هم أقل قامة من 155 ومن يقل محيط الصدر عن 75 سم في حالة الزفير، فيما جاء المادة الثانية المعدلة والخاصة باعوجاج داخلي أو خارجي بالسابقين بما يزيد عن 12 سم.

وجاءت التفاصيل في قرار المنشور في عدد الوقائع المصرية اليوم، والذي حمل رقم 53 لسنة 2019، كالتالي: