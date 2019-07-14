مؤسسة "أهل مصر" تقدم نصائح للوقاية من الحروق

قدمت هبة السويدي، مؤسسة "أهل مصر" لعلاج ضحايا إصابات الحروق، عددا من النصائح للوقاية من الحروق.

وقالت خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "dmc"، إن مؤسسة "أهل مصر" وضعت برامج توعوية تقدمها في جميع محافظات مصر عن طريق حملات على الأرض "من ضمن برنامج التوعية إننا بننزل القرى وبننزل نعلم الأهالي، إن الست متشلش ابنها وهي بتطبخ، وخلي يد الطاسة للداخل وليست للخارج".

وأكدت ضرورة وجود طفايات حريق في المنزل، كذلك عدم استخدام المياه في إخماد الحرائق المشتعلة بالجسد وضرورة "الدوران" على الأرض.

وفي حالة وجود دخان للحريق شددت على ضرورة عدم رفع الرأس لأعلى لتجنب الاختناق الذي يؤدي إلى فقدان الوعي والاختناق، مشيرًا إلى ضرورة عدم استخدام الثلج أو معجون الأسنان في حالة الحروق.

وقالت السويدي إن المؤسسة عالجت 4 آلاف حالة داخل مؤسسة أهل مصر، وأن 72% من حوادث الحروق تحدث في المنازل، و60% منهم لسيدات وأطفال.