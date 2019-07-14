يحدث اليوم.. افتتاح متحف "أديب نوبل" نجيب محفوظ

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأحد، 14 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم على النحو التالي:

وزيرة الثقافة تفتتح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ بمبنى تكية أبو الدهب بحي الأزهر، في تمام الساعة الـ 5 مساء وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير الأثار.

انطلاق امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي

يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي.

انطلاق الدورة 102 للمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية

تنطلق أعمال الدورة 102 للمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بمقر الجامعة العربية، و يعقد الاجتماع الثاني للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمقر الجامعة العربية .

ماراثون امتحانات المسابقة الموحدة لطلاب الدبلومات

ينطلق ماراثون امتحانات المسابقة الموحدة لطلاب الدبلومات و حتى الخميس منتصف أغسطس المقبل، وتسلم الطلبات يدويًا ابتداءً من الأحد 28 يوليو حتى الخميس 29 أغسطس، ويتم فتح التقديم يدويًا فقط لطلاب الدور الثاني الذين يحملون استمارة تقديم من على الموقع الألكتروني اعتبارًا من الأحد الأول من سبتمبر المقبل وحتى الخميس ٥ سبتمبر.

عرض تخرج طلبة الدفعة الثانية لاستوديو المواهب بمركز الإبداع

يبدأ مسرح مركز الإبداع الفني بالقاهرة بساحة الأوبرا التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، في الثامنة مساء تقديم عرض تخرج الدفعة الثانية لطلبة الدفعة الثانية لستوديو المواهب بالمركز، بعنوان "سينما مصر"، رؤية وإخراج الفنان خالد جلال.

جامعة طنطا تنظم اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد الفيروسي

تنظم إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد الفيروسي، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، وذلك استكمالاً لمبادرة "100 مليون صحة".