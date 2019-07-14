ضبط فريق مباحث مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، أربعة أشخاص، بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، بينهم رشاشين جرينوف، خلال حملة أمنية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط "ي. ك. ع. د"، 50 سنة، عامل، ومقيم الغريب ـ دائرة المركز، بحوزته رشاش جرينوف، و30 طلقة من ذات العيار. كما تم ضبط رشاش جرينوف عيار 7.62 × 54 يحمل رقم 93212 و(2) شريط وبداخلهما (300) طلقة من ذات العيار، بمسكن المتهم الهارب "ع. ح. ع" ينتمي لعائلة (عزوز) طرف خصومة غير مقيدة مع عائلة (بقره) بقرية العونة ـ و"ع. ع. م. ث"، 28 سنة، عامل، ومقيم الشامية دائرة المركز، وبحوزته بندقية إسرائيلي، و"أ. ك. ع"، 18 سنة، عامل، ومقيم الغريب دائرة المركز، وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع، و "ع. ع. ح. ص" 37 سنة، سائق، ومقيم العونة ـ دائرة المركز وبحوزته فرد روسي محلي الصنع، وست طلقات، والمتهم مطلوب ضبطه في تسعة أحكام جزئية.

جرى التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.