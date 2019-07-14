استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 14 يوليو، في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.