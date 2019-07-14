ترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بعض البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.42 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.