تعتبر شركة "أودي" من كبرى الشركات المنتجة للسيارت الفاخرة في العالم، وتعد أودي Audi A6 من السيارات الفاخرة المتوسطة، وهي تتمتع بجودة الخامات وفخامة في التصنيع.

وعن مواصفات "Audi A6" التفصيلية، حسبما ذكر موقع "أودي" الرسمي:

- تأتي سيارة Audi A6 بمحرك سعة 3 لترات ليولد قوة 340 حصان، و500 نيوتن، ومحرك تروس بـ 7 سرعات.

- تستهلك Audi A6 الجديدة 7.1 لتر من البنزين من أجل قطع مسافة 100 كم وهو يعتبر جيد بالنسبة لحجم السيارة.

- تتمتع بميكانيكية دفع رباعي.

- تتسارع السيارة لتبلغ 100 كم في 5.1 ثانية.

- تمتلك خزان وقود بسعة 65 لترا.

- وعن وزن السيارة فهي تزن 1815 كيلو جرام .

وأضافت Audi العديد من المميزات الرفاهية، ما جعل سيارة "Audi A6" تنافس مرسيدس بنز e، وبي إم دبليو الفئة الخامسة.