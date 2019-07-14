أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، فوز فريق "إيناكتس" بجائزة أفضل فريق مشاريعه ضامنة الاستدامة، وكذلك جائزة أفضل فريق يضم طلاب بجامعته، ويؤثر في أكبر عدد من الناس المستفيدين من المشاريع، وذلك في المسابقة السنوية لفرق إيناكتس، والتي تنظمها وزارة التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، بحضور الدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة، والمشرف الأكاديمي على الفريق، والدكتور أحمد شريت مساعده.

وقال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، إن المسابقة شهدت مشاركة مجموعات طلابية متنافسة من جميع الجامعات الحكومية والخاصة وبتواجد رجال الأعمال والشركات الخاصة الرعاة لإيناكتس إيجيبت.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة، على الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتوفير الدعم المالي والمعنوي اللازم لتطويرها، وتشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية، وإعداد جيل من قادة المستقبل يحمل روح التعاون، وتشجيع العمل الجماعي والروح التنافسية.

كما أشار إلى أهمية النشاط الطلابي في دعم وبناء وثقل شخصية الطالب الجامعي وتنمية مهاراته الحياتية، بما يسهم في تكوين شخصية قيادية، تخدم المجتمع، وتنهض بالأوطان، وترسخ قواعد الانتماء والولاء.