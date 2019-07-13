شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على أهمية تكاتف الجهود من أجل مواصلة تطوير الخدمات التعليمية والبحثية داخل كافة كليات الجامعة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة، بمشاركة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وبرئاسة رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

ومن جهتها قدمت الدكتورة مها غانم بصفتها المسؤولة عن ملف التصنيف بالجامعة لدى وزارة التعليم العالي، عرضا تفصيليا عن موقف جامعة أسيوط المتقدم في مختلف التصنيفات الدولية المعلنة مؤخرا والذي تضمن إدراج موقع التايمز البريطاني لجامعة أسيوط في الترتيب 201 – 250 بين أفضل جامعات العصر الذهبي على مستوى العالم وذلك للعام الثاني على التوالي وذلك في تقيمه للجامعات التي مر على إنشائها أكثر من 50 عاما وأقل من 75 عاما.

كما أدرج تصنيف التايمز البيريطاني جامعة أسيوط في تصنيفه لأفضل جامعات العالم وفق التأثير المجتمعي وذلك لأول مرة، حيث جاءت في المرتبة من 201 إلى 300 بين أفضل جامعات العالم في مجال تأثيرها المجتمعي وجودة التعليم وكانت الأولى بين الجامعات المصرية في محور التصنيع والابتكار والبنية التحتية وضمن أفضل الجامعات على المستوى العالمي وكذلك ضمن أفضل مائتي جامعة في المساواة بين الرجل والمرأة.

أما تصنيف QS البريطاني فاستطاعت جامعة أسيوط الحفاظ على مكانتها الدولية حيث جاءت في المستوى من 801 – 1000 بين أفضل جامعات العالم بعد جامعة القاهرة ومساواة مع جامعتي عين شمس والإسكندرية.

كما تضمن تقرير QS البريطاني لتصنيف الجامعات، تحسن ترتيب جامعة أسيوط على مستوى الجامعات العربية حيث أعلنها في الترتيب 32 لعام 2019 بعد أن كانت في الترتيب 41 في 2018، أما على مستوى الجامعات الأفريقية فقد جاءت جامعة أسيوط في المركز الثامن بين أفضل عشرة جامعات في قارة أفريقيا.

كما تضمن العرض التفصيلي لترتيب جامعة أسيوط المتقدم بين مختلف جامعات العالم إشارة الدكتورة مها غانم إلى إدارج جامعة أسيوط في تصنيف شنغهاي الصيني لمختلف المجالات التخصصية ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في مجال الطب البيطري لعام 2019، موضحة أن معظم تلك التصنيفات الدولية ارتبطت بمعايير خاصة بالسمعة العلمية وجودة العملية التعليمية والاستشهاد العلمي العالمي والبنية التعليمية .