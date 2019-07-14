أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية رقم SV 331، والقادمة من جده، اشتبه مأمور الحركة ورئيس الوردية في راكب سنغالي الجنسية يحمل حقيبتي سفر، وبمناظرة جواز سفره تبين كثرة سفره وتردده، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير الحقيبتين على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتلاحظ وجود أجسام متماثلة.

أخفى 210 أمبولات Hepatitis B بين ملا بسه تقدر بـ90 ألف جنيه

وبالعرض على مدير الجمرك قرر تكليف لجنة جمركية لتفتيش أمتعته تبين وجود 8 أكياس بلاستيك مدون عليها من الخارج "وجبه خفيفة"، وتلاحظ اختلاف الأوزان بين الأكياس رغم أن الحجم واحد والمشمول واحد.

وبفتح أحد الأكياس الكبيرة تبين وجود 210 عبوات أمبولات Hepatitis B مخبأة وموزعة بين طيات ملابسه بحقائبه، وقدرت التعويضات المستحقة بـ90 ألف جنيه، فقرر محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانىء الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 36 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.