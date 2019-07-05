أحبط رجال جمارك مطار برج العرب الدولي، برئاسة محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية، بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ، محاولة تهريب طائرتي تنصت وتجسس، بالمخالفة لقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا، الذي حظر تداولها والإتجار فيها.

وقالت مصادر جمركية، أنه خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، تم الإشتباه في راكب مصرى الجنسية، وبتفتيش حقائبه تبين وجود طائرة صغيرة الحجم، أسود × أبيض، مدون عليها TELLO، مزودة بكاميرا بداخل علبة خاصة بها، ممزقة، وبدون جهاز تحكم عن بعد، وطائرة ماركة SYMA- X5VW، أحمر × أبيض، مزوده بكاميرا، ومكان لشريحة ميموري، ومعها جهاز تحكم عن بعد، والطائرتان صنع الصين، مخبأة بين طيات الملابس بحقائبه.

وقرر مدير عام جمارك الموانىء الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط وتحريز للمضبوطات.