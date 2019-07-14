الجزائر ضد نيجيريا.. موعد مباراة اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي منتخبا الجزائر ونيجيريا، اليوم، في إطار مباريات نصف النهائي ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.

وتقام مباراة الجزائر ونيجيريا، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 9 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة على قناتي "بين سبورتس" المُشفرة، و"تايم سبورت" المصرية، التي أُطلقت خصيصًا لتغطية البطولة في نسختها الثانية والثلاثين.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 إدارة المباراة للحكم الدولي الغامبي باكاري جاساما، ويعاونه سامبا الحجي مالك، وسايدو تياما، فيما يأتي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكمًا رابعًا.