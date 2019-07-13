قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سعيد جدا بالإنجاز العظيم الذي حققه المنتخب الجزائري بالصعود إلى المربع الذهبي.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "المنتخب الجزائري عمل ملحمة، وكل الناس اللي اتفرجت على الماتش عاشت في ملحمة في غاية الروعة، اللاعيبة كانت بتاكل الأرض، وعايزه تبقى جديرة بالعلم اللي موجود على صدرها".

وتابع: "اللي يشوف بغداد بونجاح بيعيط من أول مخرج لحد آخر لحظة عشان خايف يكون السبب في خروج بلده يقول إن اللاعيبة دول رجالة".

واستطرد أن الشعب المصري كان سعيدا بما حققه المنتخب الجزائري: "كل المصريين كانوا بيعيطوا معاهم، وقلوبنا معاهم، لأن العرق والمجهود والرجولة يجب أن تكون مقدرة".

وأكد على أن المنتخب الجزائري لعب بقوة وسواء فاز أو خسر فقد قاتلوا بشرف: "لو كنتوا خرجتوا كنتوا هتخرجوا مرفوعي الرأس".

وفاز المنتخب الجزائري على منتخب كوت ديفوار بعد الاحتكام لركلات الجزاء، بعد أن تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة أمم إفريقيا.