أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019/2020 بنظام الشرائح، وفقًا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على ثلاث مراحل، على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة.

وتستعرض "الوطن" تنسيق الجامعات الخاصة على النحو التالي:

- الطب البشري 95%.

- كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي) 90%.

- كلية الهندسة 80%.

- كليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) 70%.

- كليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%.

- باقي الكليات 55%.

كما قرر المجلس خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتي الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها، وذلك تماشيًا مع متطلبات سوق العمل مستقبلًا في القطاع الصحي.