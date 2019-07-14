علق الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، على حجب نتيجة طلاب لجنة لطفي العشري للصف الثالث الثانوي في الثانوية العامة، مؤكدًا أنه تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لإيجاد حلول قانونية لإعلان نتيجة طلاب لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بنين، بمدينة بيلا في كفر الشيخ، عقب حجبها بسبب حدوث حالات غش وتطابق الإجابات وشبه تطابق لأكثر من 300 طالب من أصل 400.

وأضاف طه لـ"الوطن"، أن هناك جهود كبيرة لبحث الموقف القانوني، وأن وزير التعليم وعد بدراسة الموقف قانونيًا من خلال الشؤون القانونية وإعادة تقييم الموقف، واتخاذ قرار واضح وإرساله للمحافظة، لطمأنة أولياء الأمور وتهدئة الطلاب، وأن الطلاب من حقهم التقدم بتظلمات لوزارة التربية والتعليم وليس المحافظة.

وأكد أن القرار اتخذ بناء على مرور لجان من الوزارة أثناء الامتحانات عقب أحداث شغب شهدتها اللجنة، وأنه تم حجب نتيجة لجنة المدرسة فقط وليس كل طلاب المدرسة الموزعين على لجان بمدارس أخرى، واتخذ قرارًا في منتصف يونيو الماضي بمنع تحويل الطلاب من المحافظة أو خارجها إلى مدارس بيلا بعدما عرف عنها الغش.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن القرار تضمن منع بداية من الصف الثالث الإعدادي، للصف الثالث الثانوي، مؤكدًا أنه لن يستثنى أحدًا من هذا القرار، بعدما تلاحظ كثرة التحويلات من خارج المحافظة ومن داخلها للطلاب، مما تسبب بعدم الشفافية والنزاهة وضياع تكافؤ الفرص، تحقيقًا لصالح العملية التعليمية وحسن السير وانتظام العمل.