محافظ كفر الشيخ يستعرض مشروع إدارة الأزمات "صقر 48"

استعرض الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أمس، المشروع التعبوي "صقر 48" لإدارة الأزمات والكوارث، للعام التدريبي 2019-2020م، بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، والقيادات الأمنية ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال طه، إنه يتم تقديم الدعم الكامل للمشروع التعبوي "صقر 48" لإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة للعام التدريبي 2019-2020م، لافتاً أن التدريب على عدة سيناريوهات لإدارة الأزمات، حيث أن المشروع التعبوي "صقر 48" هو محاكاة واقعية لمواجهة الكوارث وإدارة حقيقية للأزمة والطوارئ، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية والتنفيذية، كما يتم تدريب الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفرالشيخ على الموقف التنفيذي الأول، والموقف التنفيذي الثاني، وتدريب قوات الأمن (مرور- حماية مدنية - قوات الأمن - نجدة) على أعمال الإنقاذ، وتدريب مرفق الإسعاف والهلال الأحمر على عملية نقل المصابين.

وناقش المحافظ خطة مواجهة الأزمات والكوارث بمشاركة أجهزة المحافظة، ودور كل جهاز في إدارة الأزمة للاطمئنان على جاهزية واستعدادات أجهزة المحافظة لمواجهة الأزمات والكوارث، والتعامل مع حالات الطوارئ.

من جانبه قدم العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، خالص الشكر لمحافظ كفر الشيخ على دعمه المتواصل وتعليماته لكل أجهزة المحافظة بالعمل كمنظومة واحدة، لإنجاح المشروع التعبوي "صقر 48" لإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة للعام التدريبي 2019-2020م.