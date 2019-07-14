"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

- عرض أوبرا كارمن على مسرح الهناجر، 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- عرض مسرحية "شباك مكسور" على مسرح الطليعة الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- عرض مسرحية "محطة مصر" على مسرح القاهرة للعرائس الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 25 جنيهًا.

- العرض المسرحي "متأسف ومتشكر" بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- حفلة "فلكلور مصر" مع هند الراوي في "مولانا" الساعة 8 مساءً، والعرض مجاني.

- عرض فيلم Long Shot في سينما الزمالك الساعة 7 مساءً، وأسعار التذاكر 75 و100 جنيه.

- عرض فيلم "بلاش تبوسني" في مركز درب 1718 الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- عرض "أوبرا بنت عربي" على مسرح السلام الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و75 جنيهًا.

- عرض مسرحية "بيت الأشباح" علي المسرح العائم الصغير الساعة 7 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 جنيهًا ومجانًا لذوي القدرات الخاصة.