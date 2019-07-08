ما تيجي نخرج.. عرض شباك مكسور بـ"الطليعة".. وأوبرا كارمن على "الهناجر"

"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

- عرض أوبرا كارمن، على مسرح الهناجر، 8:30 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- "فرقة الزرقاني" تقدم "ليلة مايم" بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 6 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- عرض فيلم "Playing for time" في دار "هن" الساعة 7 مساءً، وتكلفة الحضور 10 جنيهات.

- عرض فيلم "Rocketman" في سينما الزمالك الساعة 7 مساءً، وأسعار التذاكر 75 و100 جنيه.

- عرض مسرحية "شباك مكسور" على مسرح الطليعة الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.