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الزمالك يلاحق كهربا في المحكمة الرياضية الدولية

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طلب إحاطة بشأن الكلاب المستوردة: لا يوجد ضوابط أو رقابة

طلب إحاطة بشأن الكلاب المستوردة: لا يوجد ضوابط أو رقابة

عبدالعال يهاجم الحكومة: الوزراء لن يجبروا البرلمان على مناقشة قوانين

عبدالعال يهاجم الحكومة: الوزراء لن يجبروا البرلمان على مناقشة قوانين

كليات تقبل بمجموع 95% فأكثر وأقل من 70% بـ تنسيق الجامعات 2018

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