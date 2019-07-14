يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا، 3 مراكز للتطوير المهني في جامعة الزقازيق، والتي تم تنفيذها بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتقديم منح تدريبية مجانية بهدف تحسين مهارات التوظيف لطلاب جامعة الزقازيق.

وأكد الدكتور خالد عبدالباري، رئيس الجامعة، أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني هو نموذج للشراكة بين جامعة الزقازيق والجامعة الأمريكية بالقاهرة لتأسيس 3 مراكز لتقديم خدمات متنوعة للتطوير المهني ما بين تدريبات تنمية المهارات "مهارات التوظيف واللغة الإنجليزية وريادة الأعمال"، وثانيها تدريبات فنية متخصصة "إدارة المشروعات، مراقبة الجودة ، كتابة التقارير الفنية، المبيعات، وخدمة العملاء".

وأضاف أن خدمات الإرشاد المهني فتتضمن ورش عمل حول كتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية والتخطيط المهني والبحث عن فرص عمل.

كما تتضمن الخدمات أيضا فرص توظيفية من خلال ملتقيات ومعارض للتوظيف وإعلانات عن فرص عمل وتدريبات داخل المصانع والشركات، وتخدم هذه المراكز طلاب الجامعة البالغ 126 ألف طالبا وطالبة موزعين على 21 كلية.

وعن إنجازات المراكز الثلاث خلال الفترة من أول فبراير إلى يوليو 2019، صرحت مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، بأنه تم تقديم خدمات التدريب لـ 1272 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، بواقع تدريب 896 طالبًا وطالبة على مهارات التوظيف، و186 طالبًا وطالبة اجتازوا دورات اللغة الإنجليزية، و18 طالبًا وطالبة تم تدريبهم على إدارة الجودة، و93 طالبًا وطالبة تم تدريبهم علي إدارة المشروعات، و 79 طالبا وطالبة تم تدريبهم على ريادة الأعمال.