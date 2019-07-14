أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن قلقة من قيام الحوثيين بإصدار حكم الإعدام بحق 30 معتقلا سياسيا في اليمن "المدعومين من إيران"، حسب قولها.

وأضافت "الخارجية الأمريكية" في بيان لها نشرته "روسيا اليوم"، أن هذا الحكم غير العادل خاصة أن من بين المدانين علماء وسياسين معتقلون بتهم غير مبررة ومسيسة، ويعتقد بأن عددا من المدانين تعرضوا للعنف الجسدي أثناء حبسهم.

ودعت الخارجية الأمريكية الحوثيين إلى إلغاء هذا الحكم ومعاملة المعتقلين بشكل إنساني ووقف القيام باعتقالات تعسفية.

كانت محكمة في صنعاء تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، أصدرت في 9 يوليو الجاري حكما بإعدام 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح دول التحالف العربي بقيادة السعودية.