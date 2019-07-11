روَّجت أبواق قطر الإعلامية متمثلة في قناة "الجزيرة"، شائعات مغرضة عن انسحاب الإمارات من اليمن وتقليص وجودها العسكري أو انسحابها من التحالف العربي، كما روَّجت لخلافات بين الإمارات مع السعودية، وذلك من أجل استمرار قطر في سياستها الراغبة في شق الصف العربي وتدهور البلدان العربية و الخليجية.

شائعات قطر تحطمت أمام بيان الأمم المتحدة الذي أعلنت فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت المركز الأول عالمياً، كأكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني لعام 2019، من خلال دعم خطة استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن.

وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني منذ 2015 إلى يونيو 2019، 20.53 مليار درهم إماراتي "5.59 مليار دولار أمريكي"، إذ استحوذت المساعدات الإنسانية ما نسبته 34%، وبقيمة قدرها 6.93 مليار درهم "1.89 مليار دولار أمريكي" من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة.

فيما استعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا مصورا رصدت فيه تلك الشائعات، وأكدت أن دولة الإمارات لم تترك اليمن ولن تتركه إلا بعد عودة الشرعية إلى كامل أراضيه كما أن الإمارات جزء أساسي من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الشرعية في مواجهة الانقلابيين الحوثيين.

وأوضح التقرير أن الإمارات كانت مع اليمن وشعبه الشقيق في جميع الظروف منذ عقود طويلة، ولم تتوانَ عن تقديم أي نوع من الدعم، وكللت ذلك كله وتوجته بموقف تاريخي حاسم تمثل في تلبية نداء الأشقاء والتدخل ضمن تحالف دعم الشرعية لإنقاذ اليمن وانتشاله من تهديد وجودي بكل معنى الكلمة، والخطر الأكبر في تاريخ اليمن الشقيق، والذي تمثل بالمحاولة الانقلابية الغاشمة من قبل ميليشيات الحوثي خدمة لمخطط إيران العدواني التوسعي.