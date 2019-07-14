هنأ السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، الطلاب أوائل الثانوية العامة هاتفيًا، بحضور عبد الرازق الزيني وكيل المديرية، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق في المرحلة الجامعية.

حيث حصل "تعليم دمياط" هذا العام على ثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية، المركز الأول مكرر علمي رياضة والمركز الثاني مكرر علمي علوم والمركز الثالث علمي رياضة.

وهنأ "سويلم" الطالب حسام شحاتة محمد شلبي مدرسة شجرة الدر لغات بإدارة فارسكور التعليمية والحاصل على المركز الأول مكرر علمي رياضة بمجموع درجات 409,5، والطالب محمد جمال سليمان السقا بمدرسة كفر سعد الثانوية بادارة كفر سعد التعليمية والحاصل على المركز الثاني مكرر علمي علوم بمجموع درجات 409,5، والطالب كريم محمد سعد إبراهيم عيد بمدرسة علي مشرفة الثانوية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية والحاصل على المركز الثالث علمي رياضة بمجموع درجات 409.