أعلنت جمعية الأورمان في محافظة المنيا، دعمها لمشروعات تنموية لصالح محدودي الدخل، وذلك في إطار العمل التنموي من أجل رفع العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا، خلال شهر يوليو، وتستهدف محدودي الدخل وغير القادرين بالمحافظة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إنه في مجال المشروعات التنموية وزعت الجمعية 42 قرضًا حسنًا للشباب غير القادرين ومعدومي الدخل من مراكز وأبناء المنيا، وذلك دعمًا للشباب ومراعاة للبعد الاجتماعي لهم، وجرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب.

وأشار شعبان، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا التي تذلل كافة العقبات، وأن الجمعية تجرى مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأكد أن الجمعية تقدم مساهمات للفقراء بالمحافظة من خلال عدد من المشروعات التى تقدمها والتي تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، مضيفًا أن ما تقوم به جمعية الأورمان، هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين.