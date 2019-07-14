تشغيل الخط الثاني لمنظومة النقل الجماعي بمدينة المنيا الجديدة

صرح المهندس محمد مصطفى أحمد رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنَّه تمّ تشغيل الخط الثاني ضمن منظومة النقل الجماعي بالمدينة لخدمة الأحياء الجنوبية بمسار يربط من مدينة المنيا الأم مروراً بمناطق (ابني بيتك المرحلة الثانية – منطقة الجامعات – الحي السابع – حي النوادي – الحي السادس )، وكذا بعض مناطق الحي الأول والرابع مروراً بمنطقة الخدمات والبنوك، والمصالح الحكومية ودار مصر 2 بمدينة المنيا الجديدة.

رئيس الجهاز: المنيا الجددية أولى المدن التي عدلت ترخيص الأتوبيسات لتشغيلها بتعريفة مخفضة

وقال رئيس رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنَّ ذلك يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة المنيا الجديدة، وكذا تسريع وتيرة التنمية وتحفيز المواطنين على إعمار الأحياء المختلفة، مشيراً إلى أن سعر التذكرة موحد؛ حتى لا يتم استغلال المواطنين فضلاً عن رفع مستوى الخدمة المقدمة، كما تم تغيير ترخيص الأتوبيسات من حكومي إلى عام، وبذلك تعتبر مدينة المنيا الجديدة من أول المدن التي عدلت ترخيص الأتوبيسات حتى يتم تشغيلها بتعريفة مخفضةٍ طبقاً للقانون.

سعر التذكرة موحد.. وتغيير ترخيص الأتوبيسات من حكومي إلى عام

وأضاف رئيس الجهاز أن هذا الخط يعتبر هو ثاني خط سير للأتوبيسات يتم تشغيله بعد نجاح الخط الأول بين "زهراء مدينة المنيا الجديدة – المنيا الأم" منذ 3 أشهر، ويخدم مناطق الامتداد بالمدينة بتعريفة الركوب والنظام المتبع، مشيراً إلى أن مدة التقاطر لجميع الخطوط نصف ساعة.​