وجّه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عدد من الرسائل لأعضاء المجلس لتأكيد قوة الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة التعديلات على قانون تنظيم العمل الأهلي: "يجب التأكيد على قوة الدولة المصرية، فهناك دول تظل تستعد لسنوات طويلة لحدث مثل تنظيم كأس الأمم الأفريقية، فما بالك بمصر التي استطاعت في وقت قياسي تنظيم حدث يضم 54 دولة، وذلك بشهادة العالم".

وتابع رئيس المجلس أنّه "لولا قوة الدولة المصرية لما استطاعت تنظيم هذا الحدث الكروى الكبير، دون تعكير لمشجعي كرة القدم الذين حضروا من دولهم لتشجيع فرقهم المشاركة في البطولة، وينعمون بكل سبل الراحة والأمن والأمان".