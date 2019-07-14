نظمت سفارة المعرفة بجامعة الفيوم، اليوم، بالتعاون مع إحدى الأكاديميات في مجال ريادة الأعمال، ندوة عن ريادة الأعمال وتعريفها، والاستفادة منها، في إنشاء مشروعات صغيرة ناجحة.

عقدت الندوة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وحاضر خلالها المهندس تامر عبد الحميد، مدير التطوير بالأكاديمية، وجاك رفعت، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال.

تناولت الندوة، ريادة الأعمال وتعريفها بأنها تحويل فكرة إلى مشروع تجاري أو صناعي، وتوفير الموارد اللازمة، وتنظيمها وتحمل المخاطر في سبيل تحقيق ربح مالي، بالإضافة إلى أنها تساهم في تحويل الفرد من موظف في شركة إلى صاحب عمل.

واستهدفت الندوة، تقديم المعرفة الوافية حول مفهوم ريادة الأعمال ومن هو رائد الأعمال، وتسليط الضوء على السمات الشخصية لرائد الأعمال لتشجيع الشباب، وتعريف المشاركين بدورة حياة الشركات والمشروعات ومتطلبات كل مرحلة منها، وتعريف المشاركين بأهمية دراسة احتياجات العميل، وضرورة إجراء البحوث السوقية، واستكشاف الأسواق الناشئة، وإلمام المشاركين بخطوات تطوير فكرة المشروع وتحويلها إلى حقيقة ملموسة.