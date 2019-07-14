طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، وزارء الحكومة المعنين بملف الدعم بضرورة تطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بتعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا، حرصا على توجيه الدعم لمستحقيه وتقديم خدمة متميزة لهم.

ونوهت "فهيم" إلى جهود وزيرة التضامن في الفترة الأخيرة لتطوير برامج الدعم، والتي تضمنت إطلاق حزمة برامج الحماية الاجتماعية، لا سيما مشروعات الإقراض متناهي الصغر "برنامج مستورة" وصندوق تأمين الأسرة.

ولفتت إلى اهتمام الوزارة بالخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب برنامج "مودة" لحماية كيان الأسرة المصرية، مؤكدة أن وزيرة التضامن تقوم بجهد مشكور سواء في برامج الدعم أو الحماية الاجتماعية.

وأكدت أن وزير التموين يحتاج لتطوير آلياته للتجاوب مع احتياجات المواطنين ومعاناتهم، خاصة من خلال وضع معايير شفافة لمنظومة التموين.