لتلبية احتياجات المواطنين.. البنوك تستعد للعيد بتغذية الـATM بالكاش

كثّفت البنوك استعداداتها لعيد الفطر المبارك في جميع المحافظات، ودعمت ماكينات الصراف الآلي بكميات أكبر من النقد "الكاش" لتلبية احتياجات عملائها خلال إجازة العيد.

وقال مصدر مصرفي إنّ فروع البنوك المنتشرة في الجمهورية، خاصة الفروع الرئيسية منها، استقبلت زحاما شديدا من العملاء خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، لصرف الرواتب والمعاشات وسحب سيولة تكفي حاجات العيد وأيام الإجازة، فضلا عن الإقبال على التبرعات من خلال الفروع في حسابات الجهات المختلفة، في إطار إخراج زكاة الفطر، فضلا عن أنّ العديد من أصحاب الأعمال والشركات، يسعون للانتهاء من بعض الأعمال المالية قبل الإجازات الطويلة.

وأكد المصدر أنّ البنوك بدأت تنفيذ خطتها لمواجهة الطلب على النقد خلال أيام الإجازات، التي تمتد إلى 5 أيام متصلة حتى عودتها للعمل بداية الأسبوع المقبل، وتشمل الخطة دعم ماكينات الصراف الآلي بالسيولة اللازمة لتلبية احتياجات العملاء خلال الإجازة من ناحية ومتابعتها، بشكل دوري.

وقالت المصادر إنّ البنوك لديها دراسات مسبقة بمدى احتياج العملاء من الأموال في مختلف المناطق حول الجمهورية، لتعويض إغلاق الفروع في فترة الإجازة، وتوفير سيولة للعملاء دون طوابير.

وقال أحد مديري مناطق الفروع بالبنك الأهلي المصري، إنّ البنك لديه خطة دورية ينفذها لمواجهة الطلب على النقد خلال الإجازات وخاصة الطويلة منها، تستهدف ضح كميات كبيرة من النقود في ماكينات الصرف الآلي، بما يوازي احتياجات العملاء المتوقعة، فضلا عن تكوين فريق عمل لمتابعة المشكلات التي تقابل العملاء خلال فترة الإجازة، وحلها في أقل وقت، منعا لتكدس العملاء أمام ماكينات الصرف الآلي خلال الإجازة.

وأشار إلى أنّ هناك اهتماما من قيادات البنوك والبنك المركزي بمتابعة تلك الأمور، كما أنّ التعليمات تشدد على تغذية ماكينات الصراف الآلي بالكاش يوميا، في القاهرة والمحافظات، خلال إجازة العيد.