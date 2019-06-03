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صفعة جديدة لرئيس الزمالك.. النيابة ترفض دعواه ضد "عمومية الأهلي"

صفعة جديدة لرئيس الزمالك.. النيابة ترفض دعواه ضد "عمومية الأهلي"

لتلبية احتياجات المواطنين.. البنوك تستعد للعيد بتغذية الـATM بالكاش

لتلبية احتياجات المواطنين.. البنوك تستعد للعيد بتغذية الـATM بالكاش

بدء التشغيل التجريبي لنظام التشغيل الآني JIT Operatio بميناء دمياط

بدء التشغيل التجريبي لنظام التشغيل الآني JIT Operatio بميناء دمياط

"مدبولي" راعيًا لـ"منحة ناصر" للقيادة الأفريقية

"مدبولي" راعيًا لـ"منحة ناصر" للقيادة الأفريقية

"تضامن أسيوط" تقيم إفطارًا جماعيًا للأطفال الأيتام وذوي الإعاقة

"تضامن أسيوط" تقيم إفطارًا جماعيًا للأطفال الأيتام وذوي الإعاقة

"الإحصاء": 1.5 انخفاض في انبعاثات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي

"الإحصاء": 1.5 انخفاض في انبعاثات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي

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