أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم، كما تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مضاهاة المحتوى العلمي لمادة العلوم الصحية التي درسها الطلاب المصريون بالشهاداة الثانوية بدولة الإمارات بالمحتوى العلمي لمادة الأحياء التى يدرسها طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية.

وانتهت الدراسة إلى أحقية الطلاب المصريين الدارسين بالثانوية بدولة الإمارات العربية المتحدة في الالتحاق بمجموعة كليات القطاع الطبي بالجامعات المصرية في ضوء التقييم الشامل للمحتوى العلمي الذى تتضمنه المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية، شريطة دراسة الطالب مادة الأحياء في الصف التاسع والصف الحادي عشر، إضافة إلى مادة العلوم الصحية في الصف الثاني عشر.