فيديو.. علي جمعة: لا يجب تناول لحوم البقر المستنسخ لأنه مستقذر

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال أحد المواطنين، والذي قال: "ما حكم التضحية بالبقر المستنسخ، أو البقر الذي يولد من عملية تلقيح صناعي؟"، وذلك خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة على صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب".

وقال "جمعة"، إن البقر الذي يولد من عملية تلقيح صناعي لا شيء فيه، كونها محاولة تحسين السلالة، أو محاولة لزيادة نسبة اللبن في البقر، ولا شيء بالتضحية به، أما البقر المستنسخ فهناك عند علماء الحيوان دراسات أكدوا فيها أن لحومها غير صالحة للأكل البشري.

وأشار المفتي السابق، إلى أن الهندسة الوراثية توصلت إلى أن يصل حجم البقر المستنسخ إلى نصف مسجد أو حجم غرفة، متسائلًا: "هل كل اللي في البقر ده لحم لا طبعا، ولا يجب تناوله لأنه مستقذر، كما أن الهندسة الوراثية أفسدت كثيرا من الخلق".