قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، إن هناك غيابا لثقافة المريض النفسي لدى الكثير من المجتمع المصري، وفكرة أن هناك مريضا نفسيا يحتاج إلى علاج عند طبيب، أمر يحتاج إلى تغير الكثير من المفاهيم، لافتا إلى أن هناك من يدَّعي أن المرض النفسي هو "مَسّ شيطاني" أو "مس من الجن".

وتابع جمعة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي أن 99٪ يدَّعون أن المريض النفسي به مس من الجن، وهذا دجل وشعوذة من بعض المدعين.

وأشار إلى أن الجن موجود، ولكن ليس له علاقة بالمرض النفسي، ويتم استخدامه في النصب والدجل.

وطالب بضرورة اللجوء إلى العلم في كل المجالات، موضحا أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، وأنها محط اهتمام المجتمع المدني، ومن ثم شاركوا في لإطلاق المبادرة (الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي).