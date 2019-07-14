أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة "طريق مكة"، من 5 دول لأداء مناسك الحج 1440، للتيسير على الحجاج، من خلال إنهاء إجراءات دخولهم عبر منافذ المغادرة في بلدانهم، حيث تُعد المبادرة إحدى نقاط برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي أطلقته السلطة السعودية كأحد برامج رؤية 2030، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمدينة، خلال التقرير، أن تجربة مبادرة طريق مكة، كانت إيجابية وجاري التوسع فيها تدريجيًا، معتبرًا أن قياس نجاح تجربة المبادرة يأتي برصد انطباعات حجاج الدول المستفيدة منها، كما أكد أن كافة الإمكانات البشرية والمادية، التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمة ضيوف الرحمن تأتي من منطلق واجبها ومكانتها الدينية وشرف خدمة قاصديها، مناشدًا الجهات ذات العلاقة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف بما يكفل أداء عباداتهم ونسكهم بكل يسر وسهولة.

وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية قد طالبت السلطات المعنيّة في دولة قطر بتسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج وإزالة العقبات التي تفرضها الحكومة القطرية، وشددت على أنه يجب على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، تمكين الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين في قطر من القدوم لأداء المناسك من خلال جميع خطوط الطيران العالمية ما عدا الخطوط القطرية، وعدم منعهم، ومساعدتهم على أداء مناسك الحج والعمرة دون إقحامهم في الأمور السياسية.

وأوضحت وزارة الحج السعودية، أن التسهيلات التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين في قطر مستمرة وتدعم رغبتهم في القدوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة في أمان وراحة واطمئنان، معلنة ترحيبها المستمر بالأشقاء من دولة قطر للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة وحرصها على تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة أسوةً بما تقدمه لكل الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم.