ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا للتنسيق، وذلك لمناقشة جميع التفاصيل المرتبطة بأعمال مكتب التنسيق للجامعات والمعاهد لهذا العام.

وقررت اللجنة بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد لهذا العام يوم الأحد الموافق 21 يوليو المقبل، وذلك عقب الانتهاء من اختبارات القدرات يوم السبت المقبل، نظرا لشمول اختبارات القدرات هذا العام كليات تدخل هذه الاختبارات لأول مرة، ويتم تنسيقها فى المرحلة الأولى.

كما قررت اللجنة أن تكون درجة النجاح فى اختبارات القدرات لجميع الكليات 60%.