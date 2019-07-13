حدد الموقع الرسمي للتنسيق، اليوم، نظام القبول وأماكن أداء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية "شعبة التربية الموسيقية".

وتستمر اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى السبت 20 يوليو 2019، وجاء نظام القبول كالتالي:

- القبول بشعبة التربية الموسيقية بكليات التربية النوعية كرغبة مستقلة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من جميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

- القبول بشعبة التربية الموسيقية بكليات التربية النوعية على أساس إقليمي من بين الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس المحافظات التي تقع بها الكلية أو طبقا للعنوان المدون ببطاقة الرغبات الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، ويتم ترشيحه لها بأسبقية المجموع الكلى لدرجات الطالب وترتيب رغباته .

وجاءت أماكن أداء الاختبارات كالتالي: