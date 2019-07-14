تراجع أسعار الفول 20%.. و"الغرف": لوفرة المعروض

تراجعت أسعار البقوليات بنسب تراوحت بين 10% و20% فى الكيلوجرام، نتيجة وفرة المعروض، بعد ارتفاع وتيرة الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلى، وتوقع أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة مستوردى الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة، استمرار تراجع الأسعار خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

"إدريس": ستواصل الهبوط لـ4 أشهر.. والقائمة تضم العدس والفاصوليا

وأوضح «إدريس»، لـ«الوطن»، أن الفول متوافر فى الأسواق، وبأسعار مستقرة، حيث يبدأ سعره من 15 إلى 16 جنيهاً، واللوبيا تُباع بأسعار تتراوح بين 11 و14 جنيهاً للكيلو، والعدس 10 جنيهات، والفاصوليا بين 18 و20 جنيهاً، مشيراً إلى أن أسعار الفول انخفضت عن العام الماضى بنسبة 20%، نتيجة وفرة المعروض.

وأضاف أن مصر تستورد الفول بنسبة 90% من حجم استهلاك المواطنين، لانخفاض المساحات المزروعة به، وعزوف الفلاحين عن زراعته، لارتفاع تكاليف إنتاجه، لكنه أكد أن هناك اتجاهاً كبيراً من جانب المزارعين لزراعة مساحات واسعة من الفول، مما سيؤدى إلى استقرار السوق.

وتابع: «أبرز السلع الأساسية التى تراجعت أسعارها، خلال الأيام الجارية، مقارنة بشهر مايو، شملت السكر، من 7400 إلى 7000 جنيه للطن، والذرة (الأرجنتينى) من 3900 إلى 3600 جنيه، والقمح 11.5 من 4100 إلى 3900 جنيه، زيت الذرة الخام من 12500 إلى 12200 جنيه للطن».

واختتم «إدريس»: «سعر زيت الصويا المكرّر انخفض من 14900 إلى 13200 جنيه للطن، وزيت الأولين RBD من 10200 إلى 9200 جنيه، وأرز الشعير العريض من 6800 إلى 5000 جنيه، والفول البلدى من 21500 إلى 20000، والفول الأسترالى من 15500 إلى 12500 جنيه، والدقيق 24 من 5300 إلى 4700 جنيه للطن».