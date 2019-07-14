إطلاق مبادرة لـ"تشجير أسطح العقارات" مجاناً

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن المحافظة أطلقت حالياً حملة لتنظيف أسطح العقارات فى مختلف الأحياء، وسيكون دور السكان المساهمة فى الحفاظ عليها والاستفادة من عائدها، وأضاف المحافظ أنه «سيجرى التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار النباتات الصالحة للزراعة على الأسطح».

وأشار «عبدالعال»، خلال لقائه وفد مبادرتى «ريادى التنمية المستدامة» و«إدراك وطن 2030»، اللتين تم إنشاؤهما لدعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، إلى أن المحافظة ستتولى دعم المبادرتين، لإيمانها بضرورة زيادة الرقعة الخضراء، مطالباً الشباب بضرورة التواصل والتنسيق مع قاطنى العقارات لتسهيل مهمتهم، خاصة أنه ستتم زراعة الأسطح بالمجان للقاطنين فيها، ولن يتم تحميلهم أعباء مادية.

وطلب الشباب من المحافظ السماح لهم بالمساهمة فى المبادرتين، وتنظيم وإدارة العلاقات بين شركاء المجتمع المدنى، والرعاة القائمين على تنفيذ المشروع، والجهات التنفيذية بالمحافظة، وعمل ندوات تثقيفية عن تطبيق زراعة الأسطح فى المدن المستدامة لتوعية المواطنين بأهميتها.

وأكد الشباب أنهم سيساهمون فى توفير شتلات وشجيرات ومزروعات تصلح لزراعة أسطح العقارات، وكذلك توفير السيارات والمعدات اللازمة لنقلها، بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى. كما سيساهم متخصصون وعمال تابعون للمبادرتين فى تسكين وتنسيق النباتات فوق أسطح العقارات التى سيتم اختيارها، على أن يشرف متطوعون وأفراد على التنفيذ والتنسيق بين قاطنى العقارات المشاركة والمتخصصين والعمال، للتأكد من تنفيذ المشروع على أكمل وجه.

وأشار سيد حسنى عمارة، مؤسس «إدراك وطن 2030 للتنمية المستدامة»، إلى ضرورة العمل والتوجه الاستراتيجى لتنفيذ رؤية التنمية الاجتماعية والمستديمة وتطبيقها، موجهاً الشكر إلى المحافظ، لرعاية واحتضان شباب مصر، وتيسير العمل على الاقتراحات المقدمة منهم لتنفيذ رؤية مصر 2030.