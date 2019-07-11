تواصل محافظة أسيوط استكمال خطة التطوير والتجميل بشوارع وميادين المدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، للظهور بالشكل الجمالي اللائق.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه تم البدء في تشجير المدخل الشمالي لمدينة أسيوط، وذلك بوضع الأشجار ونباتات الزينة بطريق المطار، وطريق جامعة أسيوط، حتى كمين الطرق، فضلاً عن إعادة وضع زهرة اللوتس بهذه الطرق.

وفي سياق متصل أشارمحافظ أسيوط إلى إنه تم تكليف نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط، بالإشراف على المشاتل التابعة للمحافظة، بالتعاون مع إدارة التشجير والتنسيق مع جهاز التجميل.

وقام السكرتير المساعد بالمتابعة والمرور على عدد من المشاتل تمهيداً لنقل الشتلات والزهور بالشوارع، وذلك ضمن خطة التطوير والتجميل التي أعلنت عنها المحافظة، وبدأت العمل بها خلال الفترة الأخيرة لتعود أسيوط عاصمة الصعيد مرة آخرى.