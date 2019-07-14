أنشاً نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطبيقا جديدا على متجر جوجل بلاي، يحمل اسم "EGM"، ويهدف إلى رصد وإسكات المعارضين وإرهابهم وبخاصة في دول الخارج، وهو ما دفع البعض لأن يطلق عليه اسم "التطبيق الفاشي".

ويجمع التطبيق المعلومات عن أي شخص يشارك في فاعلية معارضة في الخارج، أو ينشر تعليقات منتقدة للرئيس رجب طيب أردوغان، وتسمح متاجر شركتي جوجل وأبل الأمريكيتين بتحميله مجانا، ويتيح للنظام التركي رصد المعارضين اعتمادا على بلاغات يقدمها أتراك من مؤيدي أردوغان المقيمين في الخارج حسبما نشر موقع "العين" نقلاً عن صحيفة "فولكس بلات" النمساوية.

وتقوم السلطات التركية باستخدام المعلومات التي تجمعها عبر هذا التطبيق في إيقاف أو اعتقال هؤلاء المعارضين أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية، وينتشر هذا التطبيق بشكل كبير بين مؤيدى النظام الحاكم، ويعد السبب الرئيسي في تعرض أتراك مقيمين بالخارج للاعتقال عند دخولهم تركيا.

وخلال الفترة الماضية تعرض شخصان نمساويان من أصل تركي للتوقيف في إسطنبول بسبب بلاغات على التطبيق نفسه، وقال الناشط بريفان أصلان: "يوميا، ترد لنا بلاغات عن تعرض أتراك أو أوروبيين من أصل تركي للاعتقال لدى دخولهم تركيا، بسبب تطبيق "EGM".

وأضاف أن السلطات أوقفت الخميس الماضى مواطنا نمساويا أثناء دخوله تركيا، بسبب بلاغ على التطبيق جاء فيه أنه كتب على صفحته بموقع فيسبوك انتقادا لأردوغان عام 2008"، موضحاً أن السلطة أطلقت سراحه بعد 11 ساعة.