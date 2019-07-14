اندلعت مواجهات محدودة عند جادة الشنانزليزيه في باريس، الأحد، بين قوى الأمن ومحتجين فرنسيين من مناصري السترات الصفر فور انتهاء الاحتفالات بالعيد الوطني، وفق ما أفادت به "العربية".

وشارك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في احتفال بلاده بعيدها الوطني في 14 يوليو الذي شهد استعراضاً للتعاون الدفاعي الأوروبي، وكانت أعلام دول "مبادرة التدخل الأوروبي" العشر، في مقدمة استعراض عسكري في شارع شانزليزيه بوسط باريس.

واستقبل العشرات من محتجي "السترات الصفراء" الرئيس الفرنسي بالصفير خلال عبوره جادة الشانزليزيه على متن "آلية للقيادة العسكرية"، قبل العرض التقليدي في العيد الوطني الفرنسي.