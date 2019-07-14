قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إنه يسعى لميكنة العمليات الضريبية وتعميم الإقرار الضريبي الإلكتروني، موضحا أن إقرارات ضريبة الدخل تقدم سنويا للمصلحة، بينما ضريبة القيمة المضافة تقدم شهريا.

وأضاف "عبدالعظيم"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TeN"، أن مصلحة الضرائب بدأت في تطبيق الإقرار الضريبي الإلكتروني رسميا منذ شهر يناير 2019، وحققت إنجازا في الحقيقة لم يتوقعه أحد، ولكن تم الاستعداد له بشكل جيد للغاية.

وأشار إلى أن تطبيق الإقرار الضريبي الإلكتروني يوفر جهدا كبيرا للمواطنين أو التجار أو أصحاب المصالح ورجال الأعمال، نظرا لأنه متاح طوال الوقت.

وتابع، "بدل ما الشخص يتردد على المأمورية ويدخل في زحام وطوابير عشان يسدد الضريبة المستحقة عليه، ممكن يعملها من البيت أو العمل، المواطن يستطيع تقديم الإقرار الضريبي الإليكتروني في أي وقت من اليوم وفي أي يوم من السنة".

وأكد أن "المنظومة توفر قاعدة بيانات دقيقة، من خلال الإقرارات الإلكترونية، كما أنها تّحد من ظاهرة التهرب الضريبي والفواتير الوهمية، وتوفر قاعدة بيانات من خلالها نخطط للمجتمع الضريبي".