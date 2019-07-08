المالية: أموال المعاشات معفية من الضرائب وخزانة الدولة أضمن لها

كثفت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اجتماعاتها للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة.

وقال محمد عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها استثمار آمن لصالح أصحاب المعاشات.

وأضاف عبد الفتاح، خلال اجتماع اللجنة منذ قليل، أن استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة هو ضمن استثمار آمن، لذلك فهو مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات قائلا: "أموال التأمينات معفية تماما من الضرائب والضمانة الأعلى والأكبر لها هي خزانة الدولة أكثر من لجنة خبراء وإدارة استثمار".

ووافقت اللجنة على عدد من المواد الخاصة بالقانون، أبرزها إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات، وتخصيص نسبة لا تقل عن 75% من احتياطات الأموال الخاصة بها لتوجيهها في أذون وسندات الخزانة العامة.