قال حسن عبد العظيم، رئيس مصلحة الضرائب، إن أي شخص يمارس نشاط خاضع للضريبة عليه أن يدفع ضريبته وفقًا للقوانين المصرية، موضحًا أن ضرائب الدخل كما هو مُسجل لديه 5 ملايين ممول، ولكن من يدفع فقط هو 2 مليون ممول، كما أن عدد من الموجودين في السجل الضريبي الخاص بالقيمة المضافة 330 ألف مسجل، ولكن الملتزم بالدفع لا يتجاوز الـ 195 ألف مسجل.

وأضاف "عبد العظيم"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه يعمل على توسيع القاعدة الأفقية الممولين الخاضعين لقوانين الضرائب المصرية من أجل زيادة الايرادات الضريبية دون المساس بسعر الضريبة، موضحًا في الوقت ذاته أن النشاط المهني خاضع للضريبة مثلة مثل النشاط التجاري والصناعي والشركات.

وأشار إلى أن حصيلة الضرائب العام المالي الماضي من النشاط المهني رغم زيادتها عن عامها السابق بـ 170% إلا أنها كانت أقل من المتوقع كون هناك بعض التهربات، موضحًا أن النشاط المهني حقق 2.2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، متمثلة في الفنانين والمحامين والأطباء والمدرسين وغيرهم.

وتابع: "ميكنة منظومة الضرائب هتقدر تحصر لي عدد الشركات والأفراد والمؤسسات اللي مش بتدفع ضرائب، وبنقول للناس اللي مش بتدفع ضرائب وبتتهرب، منظومة الميكنة هتجيبك هتجيبك لو إنت مجتش بإرادتك".