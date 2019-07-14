كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن تفاصيل الاجتماع المقرر عقده، الخميس المقبل، فى حضور وزير التعليم العالى، حيث سيتم تحديد أعداد المقبولين بكليات الطب والهندسة والصيدلة والتجارة والحقوق، لافتاً إلى أن الوزير اطمأن على جميع الاستعدادات الخاصة بالتنسيق، واستقبال الطلاب للعام الدراسى المقبل.

"عطا": زيادة أعداد الطلاب المنتسبين إلى 35%.. وعدم اعتداد التنسيق سوى بالشهادات الأصلية والموثقة

وأكد «عطا» لـ«الوطن»، الانتهاء من كل الاستعدادات اللوجيستية والفنية بأعمال التنسيق، سواء بمكتب التنسيق الرئيسى فى المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، أو بمعامل التنسيق فى الجامعات المختلفة، مضيفاً: «المجلس الأعلى للجامعات قرّر زيادة نسبة أعداد الطلاب المقبولين بنظام الانتساب إلى 35% من إجمالى عدد الطلاب المقرر قبولهم بالجامعات الحكومية فى العام الجامعى الجديد، مقابل 30% فى العام الماضى، إلى جانب زيادة عدد الطلاب المتفوقين المستثنين من قواعد التوزيع الجغرافى إلى 1500 طالب، موزعة على الشُعب الثلاث بالثانوية العامة، بمعنى 500 طالب لشعبة أدبى، و500 لعلمى رياضة، و500 لعلوم».

وتابع: «الجامعات ستشهد هذا العام وجود عدد من التخصّصات العلمية الجديدة التى تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وهناك خطة شاملة خلال السنوات المقبلة تهدف إلى تحسين جودة ومنتج الخريج المصرى، وجعله منافساً قوياً لسوق العمل، ليتماشى مع رؤية الدولة 2030».

ولفت «عطا» إلى اقتصار تعاملات مكتب التنسيق مع الشهادات الأصلية والموثقة لشهادات الثانوية العامة، وما يعادلها، ولن يُقبل أى مستند آخر، مشدداً على عدم وجود تغيير فى قواعد قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية العام الحالى، وأن قبول الشهادات الأجنبية سيتم وفقاً لقواعد العام الماضى».

وكشف عن وصول أعداد المتقدمين لاختبارات القدرات بكليات «التربية الرياضية، والنوعية، والفنون التطبيقية والجميلة، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وكليات الإعلام، والكليات التكنولوجية» إلى 100 ألف طالب على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019 - 2020، حتى الآن، مضيفاً: «الموقع الإلكترونى للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب، لإجراء اختبارات القدرات، ومتاح طوال 24 ساعة، إضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات، وهذه هى الفرصة الأخيرة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بهذه الكليات، فلن يتم مد الفترة أو فتح الباب مرة أخرى بعد انتهاء المدة المعلنة 20 يوليو الحالى». وأشار «عطا» إلى أنه جارٍ تحديد موعد فتح باب التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية بجميع شهاداتها، حيث تقرر فتح الباب الآن لنسبة 20% من طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التكنولوجية الثلاث، المقرر بدء الدراسة فيها، سبتمبر المقبل.

"قطب": اتجاه لتعميم نظام اختبارات القدرات على كليات جديدة

من جانبها، قالت الدكتور ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إن هناك اتجاهاً لدى بعض القطاعات بوزارة التعليم العالى لتعميم نظام اختبارات القدرات على الكثير من الكليات، سواء كانت ذات طابع علمى أو أدبى، مؤكدة أن نظام الاختبارات الإلكترونية الموحّدة الذى تم تطبيقه العام الحالى، أثبت نجاحه، حيث أتاح للطلاب الاطلاع على الكليات التى يرغبون فى الالتحاق بها، مضيفة: «جدول اختبارات الامتحانات الإلكترونية موحّد بين كل الكليات، ومقسم مواعيده لمدة 3 أيام وفترتين، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب، للتقدم والاطلاع أكثر على المعلومات والمهارات التى تحتاجها كل كلية».