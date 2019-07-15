"الطالب هيشتغل تاني يوم من تخرجه".. وزير التعليم العالي يتحدث عن الجامعات التكنولوجيا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الجامعات التكنولوجية هي المستقبل، وفتحنا مسار جديد هذا العام للتوسع في إنشائها لاستيعاب الطلاب، مضيفًا "الطالب هيلاقي فرصة عمل تاني يوم من تخرجه".

وأضاف أن الدولة تستهدف من الكليات التكنولوجية الثلاث التي ستُفتح في "قويسنا وبني سويف والقاهرة الجديدة" برامج كلها مرتبطة بسوق العمل: "هننزل الأماكن دي في التنسيق، ويكون في امتحان قدرات، والطلاب يدخلوا على موقع الوزارة عشان يعرفوا عن الجامعات دي، لأن النوع ده من التعليم التطبيقي بيخلي الطالب يقدر يشتغل في أي مكان في العالم".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، الوزارة تتواصل مع وزارة التربية والتعليم، بشأن مضاهاة المحتوى العلمي لمادة العلوم الصحية التي درسها الطلاب المصريون بالشهادة الثانوية الإماراتية بالمحتوى العلمي لمادة الأحياء التي يدرسها طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، بعدما بدأت المشكلة منذ خمسة أيام.

وتابع، أنه بمقارنة المادتين وجدت الوزارة ووزارة التربية والتعليم للغاية أنهما متقاربتان جدًا، لافتًا إلى أن مصر تراعي أبناءها في كل مكان، لكن كل شيء يجب أن يخضع للدراسة، حتى يتم التيقن منه: "الناس بتحاول تدي صورة إن في نوع من الظلم وقع عليها، مين هيظلم؟!، دي مسؤوليتنا وواجبنا".

وعن ارتفاع نسبة الحاصلين على 90%، بالثانوية العامة، قال وزير التعليم العالي، إن هذا الأمر يعتبر من الإشكاليات التي تواجهها الوزارة كل عام، خاصةً مع تزايد أعداد الطلاب كل عام، ووجود مجاميع غير واقعية أو منطقية.