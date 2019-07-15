تسجيل الدخول
الزمالك يلاحق كهربا في المحكمة الرياضية الدولية

أحدث الأخبار

وزير الزراعة يوافق على إقامة ملعب لمركز شباب الإسماعيلية

وزير الزراعة يوافق على إقامة ملعب لمركز شباب الإسماعيلية

مقتل فلاح وإصابة نجله في مشاجرة بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مقتل فلاح وإصابة نجله في مشاجرة بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

إغلاق صيدليات مخالفة وضبط أدوية منتهية الصلاحية في دمياط

إغلاق صيدليات مخالفة وضبط أدوية منتهية الصلاحية في دمياط

"الطالب هيشتغل تاني يوم من تخرجه".. وزير التعليم العالي يتحدث عن الجامعات التكنولوجيا

"الطالب هيشتغل تاني يوم من تخرجه".. وزير التعليم العالي يتحدث عن الجامعات التكنولوجيا

صور.. ميسي يقضي إجازته الصيفية رفقة أسرته: "المتعة مع العائلة"

صور.. ميسي يقضي إجازته الصيفية رفقة أسرته: "المتعة مع العائلة"

نائب: تصريحات رئيس مجلس النواب صححت مسار قانون العمل الأهلي

نائب: تصريحات رئيس مجلس النواب صححت مسار قانون العمل الأهلي

اختيارات الوطن

تأخر ذهني وفقد الحركة.. مصاعب قهرها "أنطون" بـ95% في الثانوية العامة

تأخر ذهني وفقد الحركة.. مصاعب قهرها "أنطون" بـ95% في الثانوية العامة

البرتقالية للإرهابيين والسوداء للموتى.. نشرات الإنتربول "لكل لون معنى"

البرتقالية للإرهابيين والسوداء للموتى.. نشرات الإنتربول "لكل لون معنى"

"الصحة" تعلن الحرب على التفشيات الوبائية لوقاية "ضيوف الرحمن"

"الصحة" تعلن الحرب على التفشيات الوبائية لوقاية "ضيوف الرحمن"

الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

تبدأ بعد غد.. خطوات وإجراءات التظلم على نتيجة الثانوية العامة

تبدأ بعد غد.. خطوات وإجراءات التظلم على نتيجة الثانوية العامة

شروط الالتحاق بالكليات العسكرية.. الحربية من 70%

شروط الالتحاق بالكليات العسكرية.. الحربية من 70%

الأكثر قراءة

عاجل